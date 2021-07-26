Журналистка «Ленты.ру», избитая полицейскими, заявила об отъезде из России

Журналистка «Ленты.ру» Анастасия Завьялова, которую избили полицейские, решила уехать из России. Об этом она написала в своем твиттере.

«Как вы знаете, недавно меня избили менты. Теперь я падаю в обмороки, боюсь ходить по улицам и плохо сплю. Поэтому я приняла решение уехать из России», — пояснила девушка, не уточнив, куда именно поедет и когда это произойдет.

Журналистка попросила подписчиков помочь ей с выплатой долгов, покупкой билетов и оформлением документов, поскольку сама «не потянет по деньгам». «На 70 тыс. я перевезу собаку и себя, сделаю все необходимые документы и сниму жилье на первое время», — сказала она.

Вечером 17 июля Завьялову задержали на Чистых прудах, когда она попыталась заснять, как полицейские заводят в автозак меленькую девочку, отца которой задержали за распитие алкоголя.

По словам журналистки, по пути в ОВД ей заломили руки, наступили на нее коленом и ударили головой об стол. В отделе полиции, рассказала Завьялова, ее шантажировали, а после составили административный протокол о мелком хулиганстве.