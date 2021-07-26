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Премьер Мишустин посетил Курилы и предложил привлечь туда бизнес. Посла РФ вызвали в МИД Японии

Семён Гудошников
Сегодня в 9:21

Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил Итуруп — остров на юге Курильского архипелага, чью территориальную принадлежность оспаривает Япония. Об этом пишет «Интерфакс».

Во время разговора с работниками рыбоперерабатывающего завода на Итурупе премьер озвучил экономические предложения России насчет островов. Правительство хочет создать на Курилах свободную таможенную зону и отменить налоги почти на все виды деятельности, кроме посреднической при финансовых сделках, производства подакцизных товаров и налога на доходы физлиц.

В частности, граждан и бизнес на Курилах могут освободить от налогов на прибыль, на землю и транспортные средства, НДС и имущественного налога. Режим свободной таможенной территории позволит производителям беспрепятственно завозить оборудование на острова.

При этом превращать их во внутренний офшор, как это было в 90-е годы, не стоит, говорит Мишустин. По его словам, тогда офшоры создавались не для инвестиций в территорию, а для минимизации агрессивного налогообложения.

Премьер считает, что эти меры, которые он назвал беспрецедентными, должны привлечь на Курилы инвесторов и бизнес, в том числе японский, который при желании сможет создать здесь рабочие места. Мишустин пообещал обсудить предложения с Владимиром Путиным по возвращению в Москву.

Японская сторона выразила крайнее недовольство визитом российского премьер-министра на Курилы. Посол РФ Михаил Галузин был вызван в японский МИД, где ему будет заявлен официальный протест.

«Визит премьер-министра России на Итуруп не совпадает с позицией нашей страны по северным территориям и вызывает крайнее сожаление», — заявил генеральный секретарь японского правительства Кацунобу Като.

Он отметил, что власти Японии ознакомились с предложениями российского правительства о совместной экономической деятельности на Курилах, однако не стал его комментировать. По словам чиновника, стороны уже «вели активные переговоры» по этому поводу.

Визит Мишустина стал первой поездкой главы российского правительства на спорные острова с 2019 года, когда их посетил Дмитрий Медведев.

Споры о принадлежности Южных Курильских островов идут с момента окончания Второй мировой войны, в результате которой Кунашир, Итуруп и Хабомаи отошли СССР. Япония считает эти острова оккупированной частью своей территории.

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