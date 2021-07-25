Макс Фадеев пожаловался на «засилие ЛГБТ-пропаганды». Ему напомнили про квирбейтинг солисток Serebro

Макс Фадеев выложил пост в инстаграме, в котором выразил недовольство «навязыванием новой повестки» — так композитор назвал поднимаемые в СМИ и соцсетях темы о ЛГБТ-сообществе. Он написал, что из‑за обилия такой информации «человек традиционных взглядов будет чувствовать себя в меньшинстве». По его мнению, постоянные сообщения, что представителей ЛГБТ «то притесняют, то унижают, то не дают жениться, то не дают растить детей» обесценивают «ценности традиционной любви». Продюсер также раскритиковал образ молодых парней, которые «красят ногти, губы, часто плачут и произносят модные слова типа „токсичный“, „полиаморный“ или „абьюз“» — ему это напоминает «девочек в пубертате».

Как просто быть крутым, наколи себе на лице английское слово, покрась ногти, волосы в яркую расцветку, скажи что ты не токсичный полиамор в гендерном переходе, как ты сразу свой, WOW, и очень заметный! А если ты еще совершил каминг-аут, то ты просто настоящий герой, мужик, и не важно, мужик ли ты!



В каком мире мы живем? Почему в СМИ так мало места осталось для пропаганды традиционных ценностей? А если, не дай бог, война? Они в платьях в атаку побегут? Макс Фадеев композитор и продюсер

Фадеев подчеркнул, что считает себя верующим человеком традиционных взглядов и «никогда не нарушает личную территорию других людей, чем бы они ни занимались». Музыканта волнует, что в некоторых странах «поговаривают об узаконивании педофилии», и не понимает смысла «парадов сексуальной направленности». «Я вижу, как переписывают историю, но Библию переписать нельзя, а там об этом очень конкретно и четко сказано», — уверен Фадеев. В заключении продюсер написал, что не является противником «любых направлений в сексуальной жизни», но он против навязывания детям однополых отношений «как нормы». В ответ пользователи обвинили Фадеева в эксплуатации ЛГБТ-образа Ольги Серябкиной и Елены Темниковой, солисток группы Serebro. Ранее ходили слухи о том, что певицы якобы лесбиянки — их распространению способствовали появления девушек на сцене и личные фото в соцсетях.