Первое золото России на Олимпиаде, игра «Вылечи Гитлера» и другие новости дня

Стрелок Виталина Бацарашкина принесла России первое золото на Играх в Токио. Российская команда поднялась на четвертое место в медальном зачете.

МВД раскрыло статистику по авариям с электросамокатами. За полгода в России произошло 180 таких ДТП, в которых погибли 5 человек.

Жители Петербурга смогли посмотреть на парад в честь Дня ВМФ, хотя власти обещали провести его без зрителей. Людей все-таки пустили к Неве, чтобы избежать столпотворений.

Возле нового офисного квартала на «Белорусской» появится парк с местами для удаленной работы. В проекте — бульвары и скверы, зоны для активного и пассивного отдыха, малые архитектурные формы и крытые пространства с вайфаем.

Тысячи человек присоединились к ежегодному маршу гордости в Будапеште. В этом году они не только требовали равных прав для представителей ЛГБТК+, но и выступали против закона о гей-пропаганде.

Чешский разработчик выпустил игру «Вылечи Гитлера», в которой игроку нужно помочь нацистскому диктатору избавиться от психологических травм. Оградить мир от Второй мировой и холокоста помогут методы фрейдистского и юнгианского психоанализа.

После презентации «Donda» Канье Уэст не уехал домой, а остался на стадионе в Атланте. В ближайшие пару недель он будет жить там, работая над завершением пластинки.

Lil Uzi Vert сказал, что покупает планету, но эксперты говорят, что этого быть не может. Как минимум потому, что международный договор запрещает владеть космическими объектами.

Источники сообщают, что Роберт Эггерс решил переснять финал своего нового фильма «Северянин», услышав первые отзывы зрителей с тестового показа. На съемочную площадку в Исландии уже приехали Аня Тейлор-Джой и Александр Скарсгорд.

Моушен-дизайнер Артем Отводенков поделился историей создания опенинга «Черной Вдовы», который зрителям понравился даже больше, чем сам фильм. Натурального VHS-эффекта добивались с помощью старенького телевизора, а не компьютерной графики.