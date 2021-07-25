перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
The Lancet: у переболевших коронавирусом снижается уровень интеллекта 19:44
Первое золото России на Олимпиаде, игра «Вылечи Гитлера» и другие новости дня 18:48 Дайджест
Гимнастка Оксана Чусовитина завершила карьеру. Она побила рекорд по количеству участий в Олимпиадах 17:39
Глава крымского парламента отказался от депутатской зарплаты 16:47
Kevin Mazur/Getty Images Канье Уэст остался жить на стадионе в Атланте. Чтобы закончить новый альбом
Канье Уэст остался жить на стадионе в Атланте. Чтобы закончить новый альбом 16:42
СМИ: Роберт Эггерс переснимет финал «Северянина» из‑за неоднозначных отзывов после тестового показа 15:31
Тысячи венгров вышли на улицы Будапешта, чтобы выступить против закона о пропаганде ЛГБТК+ 15:27
Lil Uzi Vert сказал, что покупает планету. Эксперты считают, что это мошенничество 14:30
На парад ВМФ в Петербурге пустили горожан, хотя власти не планировали собирать зрителей 14:16
VanderEdits/YouTube Русский моушен-дизайнер рассказал, как создавался опенинг к «Черной Вдове»
Русский моушен-дизайнер рассказал, как создавался опенинг к «Черной Вдове» 13:15
У метро «Белорусская» появится парк с местами для удаленной работы 12:50
В России выявили 24 072 новых случая коронавируса 11:31
Вышла игра «Вылечи Гитлера». В ней нужно избавить нацистского диктатора от психологических травм 11:01
МВД: в России за полгода произошло 180 ДТП с электросамокатами 10:05
Kevin C.Cox/Getty Images Россия завоевала первое золото на Олимпиаде в Токио — в стрельбе из пневматического пистолета
Россия завоевала первое золото на Олимпиаде в Токио — в стрельбе из пневматического пистолета 8:58
«Современник» изменил текст спектакля после жалобы «Офицеров России». В театре информацию опровергли Вчера в 22:28
Артемий Шерстюк обвинил бар «Интеллигенция» в незаконном использовании его картины Вчера в 21:09
В Перми активистку оштрафовали на 20 тысяч рублей из‑за видеообращения к Путину Вчера в 20:36
Спортивный крой и никаких каблуков: авиаперевозчик SkyUp сменит традиционную форму бортпроводниц Вчера в 20:13
AlenaPopova/Instagram Штаб Алены Поповой сообщил о травле со стороны «Мужского государства». Политик обратится в СК
Штаб Алены Поповой сообщил о травле со стороны «Мужского государства». Политик обратится в СК Вчера в 19:21
Отключить рекламу

The Lancet: у переболевших коронавирусом снижается уровень интеллекта

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:44

Британские ученые обнаружили негативное влияние коронавируса на умственные способности человека, проявляющееся в снижении уровня интеллекта переболевшего. Результаты исследования опубликовал научный журнал The Lancet.

В исследовании приняли участие 81,3 тыс. жителей Великобритании. Им с января по декабрь 2020 года рассылали когнитивные тесты из Great British Intelligence Test, которые включают в себя задачи на планирование, рассуждение, концентрацию внимания, тренировку памяти и эмоциональное восприятие. Вместе с ними участники отвечали на вопросы о COVID-19: болели ли им и какие симптомы сопровождала болезнь.

С учетом факторов пола, возраста и даже уровня дохода и образования эксперты пришли к выводу, что у тяжело перенесших коронавирус сводный балл интеллекта снизился на уровень, который примерно соответствует семи баллам в тестах IQ. Речь идет о тех, кого пришлось подключить к аппарату ИВЛ.

Меньше всего урона потерпели те, кому госпитализация не потребовалась. Однако и они хуже справлялись с заданиями, чем контрольная группа.

Ученые также заключили, что, вероятнее всего, пострадавший от ковида интеллект не восстанавливается со временем. Это показал анализ подгруппы людей, которые проходили тестирование в разное время после выявления первых признаков коронавируса.

Ранее уже публиковались работы о нарушениях работы мозга под влиянием COVID-19, уточняют авторы статьи. Например, переболевшие жаловались на продолжительный «туман в голове», проблемы с памятью, усталость и чрезмерную сонливость, депрессию и другие факторы поражения центральной нервной системы.

Бразильские и американские ученые выясняли, что коронавирус может вызывать у перенесших его пациентов болезни Альцгеймера и Паркинсона, а также шизофрению.

События недели на afisha.ru
триллер
Время
Новый шьямалановский триллер не без фирменных трюков
боевик
Черная Вдова
Скарлетт Йоханссон против обители зла
боевик
G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз
Предыстория самого загадочного бойца спецотряда G.I. Joe
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
мультфильм
Космический джем: Новое поколение
ЛеБрон Джеймс замещает Майкла Джордана в межгалактическом матче по баскетболу
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить