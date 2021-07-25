The Lancet: у переболевших коронавирусом снижается уровень интеллекта

Британские ученые обнаружили негативное влияние коронавируса на умственные способности человека, проявляющееся в снижении уровня интеллекта переболевшего. Результаты исследования опубликовал научный журнал The Lancet.

В исследовании приняли участие 81,3 тыс. жителей Великобритании. Им с января по декабрь 2020 года рассылали когнитивные тесты из Great British Intelligence Test, которые включают в себя задачи на планирование, рассуждение, концентрацию внимания, тренировку памяти и эмоциональное восприятие. Вместе с ними участники отвечали на вопросы о COVID-19: болели ли им и какие симптомы сопровождала болезнь.

С учетом факторов пола, возраста и даже уровня дохода и образования эксперты пришли к выводу, что у тяжело перенесших коронавирус сводный балл интеллекта снизился на уровень, который примерно соответствует семи баллам в тестах IQ. Речь идет о тех, кого пришлось подключить к аппарату ИВЛ.

Меньше всего урона потерпели те, кому госпитализация не потребовалась. Однако и они хуже справлялись с заданиями, чем контрольная группа.

Ученые также заключили, что, вероятнее всего, пострадавший от ковида интеллект не восстанавливается со временем. Это показал анализ подгруппы людей, которые проходили тестирование в разное время после выявления первых признаков коронавируса.

Ранее уже публиковались работы о нарушениях работы мозга под влиянием COVID-19, уточняют авторы статьи. Например, переболевшие жаловались на продолжительный «туман в голове», проблемы с памятью, усталость и чрезмерную сонливость, депрессию и другие факторы поражения центральной нервной системы.

Бразильские и американские ученые выясняли, что коронавирус может вызывать у перенесших его пациентов болезни Альцгеймера и Паркинсона, а также шизофрению.