Гимнастка Оксана Чусовитина завершила карьеру. Она побила рекорд по количеству участий в Олимпиадах

Гимнастка из Узбекистана Оксана Чусовитина объявила о завершении карьеры после Олимпиады в Токио, передает ТАСС. В этом году 46-летняя спортсменка побила своей же рекорд по количеству участий в олимпийском турнире среди представителей спортивной гимнастики.

Игры в 2021 году стали для Чусовитиной восьмыми по счету. В 2016 году она попала в новую Книгу рекордов Гиннесса как единственная в мире участница семи Олимпиад. В возрасте 41 года и 56 дней она также стала самой возрастной участницей олимпийских соревнований по спортивной гимнастике.

«Теперь уже все. Возвращаться к этому не буду. Мне уже 46 лет! У меня столько дел, пора наверстывать», — прокомментировала свой уход Чусовитина.

Чусовитина должна была нести знамя сборной Узбекистана на церемонии открытия, но в последний момент Национальный олимпийский комитет страны ей в этом отказал. Ее заменили на другую спортсменку, чтобы она избежала утомления перед соревнованиями. Сама Чусовитина сказала, что причин такого решения ей не назвали, хотя она «очень хотела нести флаг» на последней в карьере Олимпиаде.

Впервые Чусовитина соревновалась на Олимпийских играх в 1991 году в составе сборной СССР, став двукратной чемпионкой мира. В 1992 году на Играх в Барселоне она выиграла золотую медаль, выступая за команду бывших республик Союза. Из‑за вынужденного переезда для лечения сына в 2008 году она играла за сборную Германии и получила серебро, а в 2012 году вернулась на родину.