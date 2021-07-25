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Глава крымского парламента отказался от депутатской зарплаты

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:47

Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов отказался от зарплаты и своей должности, но фактически сохранил пост руководителя регионального парламента. Депутаты приняли постановление о переводе спикера на безвозмездный режим работы, передает ИА «Крыминформ».

Константинов сам подал заявление с просьбой перевести его на осуществление полномочий не на профессиональной постоянной основе. Он заявил, что «давно стремился к такому решению» и «пришел в политику из бизнеса уже состоявшимся в финансовом плане человеком». Сколько ежемесячно получал республиканский депутат, не уточняется.

«Для того, чтобы работать на благо Крыма и крымчан, „должностей-зарплат“ не надо. Для этого надо искренне любить свою Родину, Крым, своих земляков. И это не требует вознаграждения», — уверен Константинов. Парламентарий подчеркнул, что безвозмездный режим работы никак не скажется на его деятельности.

Руководитель парламента добавил, что с 2010 года перечисляет зарплату на счет Республиканской детской клинической больницы. Он также поддерживал создание благотворительного фонда «Мирный».

В конце 2019 года депутат Олег Нилов из «Справедливой России» предложил уравнять зарплаты парламентариев со средней по стране. По его мнению, такое решение было бы «этичным, моральным поступком» в отношении россиян, но его не поддержали.

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