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Тысячи венгров вышли на улицы Будапешта, чтобы выступить против закона о пропаганде ЛГБТК+

Семён Гудошников
Сегодня в 15:27

Тысячи венгров присоединились к ежегодному маршу гордости в Будапеште, пишет Reuters. В этом году участники акции не только требовали равных прав для представителей ЛГБТК+, но и выражали протест закону о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних, недавно принятому венгерским парламентом.

Митинг поддержали 40 посольств и зарубежных культурных учреждений в Венгрии. «В каждой стране мы поощряем шаги, направленные на достижение равенства и достоинства всех людей, независимо от их сексуальной ориентации или гендерной идентичности», — говорится в совместном заявлении, которое подписали в том числе посольства США, Великобритании и Германии.

Организаторы акции обвинили венгерское правительство в том, что вместо защиты меньшинств оно использует законы для превращения представителей ЛГБТК+ в изгоев.

«Этот закон — безобразие. Мы живем в XXI веке, когда такого не должно происходить. Сейчас не времена коммунизма, мы в ЕС, и каждый должен иметь возможность жить свободно», — сказал 27-летний Иштван, который пришел на марш со своим парнем.

В середине июня парламент Венгрии принял закон, который ставит под запрет пропаганду ЛГБТК+ среди несовершеннолетних. Документ запрещает распространять в школах материалы, которые поощряют гомосексуальность и изменение пола, а также устанавливает список организаций, которым разрешено проводить уроки полового просвещения.

В конце 2020 года в Венгрии приняли поправку к Конституции, которая законодательно закрепляет, что мать — это женщина, а отец — мужчина. Это ограничило право однополых пар усыновлять детей. Ранее в том же году в стране запретили менять пол в личных документах.

На фоне транс- и гомофобных законопроектов Еврокомиссия возбудила судебный процесс против властей Венгрии. Европарламент призвал ограничить доступ страны в фондам ЕС.

13 июля комиссия Евросоюза не одобрила план восстановления экономики Венгрии после пандемии, объяснив это недостаточными гарантиями против коррупции. Орбан обвинил Еврокомиссию в использовании своего положения, чтобы наказать Венгрию за закон о пропаганде ЛГБТК+.

После критики со стороны Европарламента и членов Евросоюза власти Венгрии решили провести референдум по закону об «ЛГБТ-пропаганде».

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