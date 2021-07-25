Тысячи венгров вышли на улицы Будапешта, чтобы выступить против закона о пропаганде ЛГБТК+

Тысячи венгров присоединились к ежегодному маршу гордости в Будапеште, пишет Reuters. В этом году участники акции не только требовали равных прав для представителей ЛГБТК+, но и выражали протест закону о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних, недавно принятому венгерским парламентом. Митинг поддержали 40 посольств и зарубежных культурных учреждений в Венгрии. «В каждой стране мы поощряем шаги, направленные на достижение равенства и достоинства всех людей, независимо от их сексуальной ориентации или гендерной идентичности», — говорится в совместном заявлении, которое подписали в том числе посольства США, Великобритании и Германии.

Организаторы акции обвинили венгерское правительство в том, что вместо защиты меньшинств оно использует законы для превращения представителей ЛГБТК+ в изгоев. «Этот закон — безобразие. Мы живем в XXI веке, когда такого не должно происходить. Сейчас не времена коммунизма, мы в ЕС, и каждый должен иметь возможность жить свободно», — сказал 27-летний Иштван, который пришел на марш со своим парнем.