Lil Uzi Vert сказал, что покупает планету. Эксперты считают, что это мошенничество

Позже Lil Uzi Vert частично подтвердил эту информацию. «Я устал всех удивлять. Еще работаю над этим», — прокомментировал он твит артистки.

Певица Граймс написала в твиттере, что рэпер Lil Uzi Vert приобрел собственную планету. К посту она приложила фотографию WASP-127b — газового гиганта, открытого в 2016 году и находящегося в 520 световых годах от Земли.

Эксперты, опрошенные Business Insider, в один голос сказали, что владеть планетой невозможно. «Если кто‑то продал ему планету или он думает, что владеет ей, то это либо неправда, либо мошенничество», — сказал профессор космического права Университета Небраски Франс фон дер Дунк.

Директор Института воздушного и космического права Рам Джакху указал на Договор о космосе, который в 1967 году подписали США, СССР и Великобритания. Документ запрещает государствам и их гражданам предъявлять претензии на владение космическими объектами.

The Next Web посчитал, сколько потребуется рэперу, чтобы добраться до «его» планеты. Рекорд скорости, которой достигал космический аппарат, сейчас принадлежит спускаемой капсуле «Аполлона-10». В 1969 году на обратном пути с Луны она достигла 19 897 километров в час с тремя астронавтами на борту.

Ученые считают, что находящиеся в разработке атомные двигатели смогут разогнать космический аппарат максимум до 10% от скорости света или 100 млн километров в час. Учитывая расстояние до WASP-127b, даже при невероятно быстром развитии технологий, Lil Uzi Vert придется лететь до своей покупки 5625 лет.