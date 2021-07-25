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На парад ВМФ в Петербурге пустили горожан, хотя власти не планировали собирать зрителей

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:16

Жителей Петербурга пустили на парад в честь Дня ВМФ, несмотря на планы властей не собирать зрителей на набережных города. Как передает «Подъем» со слов очевидцев, проезды к Неве перекрыли техникой, но проходу пешеходов полиция не мешала.

Решение провести без зрителей парад кораблей и самолетов приняли из‑за запрета на массовые мероприятия. Однако к началу демонстрации военной техники на Дворцовой, Университетской набережных, а также на Лейтенанта Шмидта и Макарова стали собираться сотни петербуржцев. Вся Миллионная улица оказались забита людьми.

«Фонтанка» пишет, что полиция пропустила горожан на набережные во избежание столпотворений возле ограждений.

В параде ВМФ задействовали более 50 военных судов и 48 самолетов и вертолетов. За показом наблюдал верховный главнокомандующий Владимир Путин.

Из‑за пандемии коронавируса отменили салют и фейерверк у стен Петропавловской крепости. Антиковидные меры в Петербурге ужесточили после фестиваля «Алые паруса» и матчей Евро-2020, которые проходили со зрителями. Под запретом проведение массовых мероприятий с количеством участников свыше 75 человек.

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