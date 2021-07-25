На парад ВМФ в Петербурге пустили горожан, хотя власти не планировали собирать зрителей

Жителей Петербурга пустили на парад в честь Дня ВМФ, несмотря на планы властей не собирать зрителей на набережных города. Как передает «Подъем» со слов очевидцев, проезды к Неве перекрыли техникой, но проходу пешеходов полиция не мешала.

Решение провести без зрителей парад кораблей и самолетов приняли из‑за запрета на массовые мероприятия. Однако к началу демонстрации военной техники на Дворцовой, Университетской набережных, а также на Лейтенанта Шмидта и Макарова стали собираться сотни петербуржцев. Вся Миллионная улица оказались забита людьми.