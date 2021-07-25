У метро «Белорусская» появится парк с местами для удаленной работы

На территории будущего офисного квартала Stone Towers, который строят у метро «Белорусская», появится новое общественное пространство. Застройщик Stone Hedge обустроит там парк с местами для работы на «удаленке». Об этом говорится на сайте стройкомплекса Москвы.

По словам председательницы Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, парк займет площадь в 5 тыс. квадратных метров и свяжет офисную среду с городской. На территории появятся бульвары и скверы, зоны для активного и пассивного отдыха, малые архитектурные формы и крытые пространства с Wi-Fi. Девелопер инвестирует в создание парка 250 млн рублей.