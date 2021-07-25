Вышла игра «Вылечи Гитлера». В ней нужно избавить нацистского диктатора от психологических травм

Чешский разработчик Джон Иджис выпустил игру «Heal Hitler» («Вылечи Гитлера»), в которой предлагается предотвратить холокост при помощи психотерапии.

Действие симулятора происходит в 1925 году, до прихода Гитлера к власти. Глава Национал-социалистической немецкой рабочей партии приходит к психотерапевту с проблемой — он не может сдерживать гнев.

Игроку предстоит разрешить его травмы, а в последствии и спасти мир от Второй мировой и холокоста, при помощи методов фрейдистского и юнгианского психоанализа.

Поговорить с Гитлером получится во время трех сеансов терапии с интервалами в несколько месяцев. На каждой встрече у игрока будет от 3 до 8 вариантов действий, которые в конечном счете повлияют на финал. Иджис отмечает, что это разговорная игра, и пройти ее можно менее чем за час.

По словам разработчика, он серьезно подошел к своему детищу — тщательно исследовал отчеты о состоянии психики Гитлера, составленные Эрихом Фроммом, Карлом Густавом Юнгом и Отто Гроссом. Изучил описания нацистского диктатора от людей, которые с ним встречались, включая его близкого друга Августа Кубичека и семейного врача Эдуарда Блоха.

«Вылечи Гитлера» доступна в Steam (сейчас она стоит 119 рублей). Русский язык игра не поддерживает, только английский.