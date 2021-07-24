В Перми активистку оштрафовали на 20 тысяч рублей из‑за видеообращения к Путину

Жительнице Перьми Елене Германовой назначили штраф в 20 тыс. рублей из‑за видеообращения к Владимиру Путину. Ролик с участием местных жителей назвали публичным мероприятием, организованным без подачи уведомления, пишет «МБХ медиа».

Активистку признали виновной по части 2 статьи 20.2 КоАП («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»). Решение вынес Мотовилихинский районный суд Перми.

По словам Германовой, она просила перенести заседание из‑за болезни. В итоге суд принял решение без ее участия.

«О решении суда я узнала из СМИ, меня никто даже не уведомил. Будем ждать решения по почте и потом обжаловать», — заявила Елена Германова.

В видеообращении жители Перьми просили Путина помочь сохранить стадион «Молот». На его месте планируется строительство жилого квартала и бассейна. 24 июня полиция города задержала троих защитников города, снявшихся в ролике, по обвинению в проведении несанкционированного митинга. Всего в съемках приняли участие около 20 человек.

Правоохранители задержали Елену Германову, Наталью Медведеву и Александра Зинина. У Германовой проверили водительское удостоверение и багажник, а затем отвезли в отдел полиции.

Спустя несколько дней губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил, что застройка на месте «Молота» приостановлена.