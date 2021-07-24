Спортивный крой и никаких каблуков: авиаперевозчик SkyUp сменит традиционную форму бортпроводниц

Украинский авиаперевозчик SkyUp решил отказаться от традиционной формы бортпроводниц в пользу более удобной. В компании уверены, что это позитивно скажется на самочувствии персонала, пишет Avianews.

Туфли на каблуках заменят кроссовками от Nike, юбки — брюками, а крой костюма станет более свободным. Фирменный платок будет крепиться на плече, а не на шее как раньше.

«Новая форма базируется на идее динамики и движения, поэтому вместо костюмов с юбками у женщин появятся брючные костюмы с более спортивным кроем», — рассказали изданию представители SkyUp.

Изменится и макияж бортпроводниц — он будет «принципиально деликатный, чтобы сохранить естественность». Прическу станут более удобными и будут лучше передавать концепцию новой формы, которую в авиакомпании описывают фразой «схватывает на лету».

«Это одежда для активных, смелых, ярких; для тех, кто не любит лишнего официоза, но ценит стиль; реагирует быстро, действует взвешенно, принимает вызовы и справляется с ними. Форма для открытых новому, тех, кто любит путешествия и жизнь», — добавили в компании.

Пассажиры увидят сотрудников SkyUp в новой форме уже осенью этого года. За это время на украинской фабрике, название которой не уточняется, пошьют 500 комплектов.