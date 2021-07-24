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alenapopova/Instagram Штаб Алены Поповой сообщил о травле со стороны «Мужского государства». Журналистка обратится в СК
Штаб Алены Поповой сообщил о травле со стороны «Мужского государства». Журналистка обратится в СК 19:21
Грудинина не допустили до выборов, Уэст назвал дату релиза «Donda» и другие новости дня 18:19 Дайджест
Кабмин Украины: санкции против Wildberries ввели из‑за продажи формы российской армии 17:33
Всероссийскую перепись населения перенесли в третий раз. Она пройдет в октябре–ноябре 2021 года 17:19
Пенелопа Крус, Антонио Бандерас и Оскар Мартинес снимают фильм в трейлере «Официального конкурса» 16:41
Вышел трейлер анимационного сериала «Бегущий по лезвию: Черный лотос» 16:01
KanyeWest/YouTube Канье Уэст выпустит альбом «Donda» 6 августа
Канье Уэст выпустит альбом «Donda» 6 августа 15:54
США ужесточили критерии получения статуса астронавта. Такое решение вынесли в день полета Безоса 15:19
Россия потребовала указать Крым частью страны на сайте Олимпиады в Токио 15:02
Мэтт Ривз снимет фантастику о медицине вместе с Деймоном Линделофом и Оскаром Шарпом для HBO Max 14:07
ЦИК исключил Павла Грудинина из списка кандидатов в Госдуму от КПРФ 13:45
NASA и SpaceX объединятся для поисков жизни на спутнике Юпитера 13:15
Glen Carrie/Unsplash В России выявили 23 947 случаев коронавируса за сутки
В России выявили 23 947 случаев коронавируса за сутки 11:45
«Современник» изменил монолог главной героини после жалобы «Офицеров России». Оттуда убрали мат 11:12
На главу «Комитета против пыток» составили протокол об участии в «нежелательной организации» 10:39
Сборная России завоевала первую медаль на Олимпиаде в Токио 10:00
Южнокорейский канал кратко описал страны на открытии Олимпиады. Украину ассоциировали с Чернобылем 9:13
Dominik Scythe/Unsplash Двадцать вместо десяти: Россия удвоит число авиарейсов из Москвы в Минск
Двадцать вместо десяти: Россия удвоит число авиарейсов из Москвы в Минск 2:06
Майкл Б. Джордан разработает мини-сериал о темнокожем Супермене для HBO Max 1:41
Россия откроет рейсы в Доминикану, Бахрейн, Молдавию и на курорты Египта с 9 августа 0:50
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Дайджест

Грудинина не допустили до выборов, Уэст назвал дату релиза «Donda» и другие новости дня

Виктория Шанина
Сегодня в 18:19

С 1 августа Москва удвоит количество еженедельных рейсов в Минск. С 9 августа Россия откроет авиасообщение с Доминиканой, Бахрейном, Молдавией, а также курортами Египта — Шарм-эш-Шейхом и Хургадой.

Центризбирком исключил Павла Грудинина из списка кандидатов в Госдуму. У него нашли офшорную компанию за рубежом, хотя сам политик говорит, что закрыл ее в 2019 году.

«Современник» изменил монолог главной героини спектакля «Первый хлеб», который оскорбил «Офицеров России». Монолог на могиле погибшего в Афганистане мужа произносит выпившая жена, но теперь без мата.

Российское посольство в Японии потребовало от МОК указать Крым частью России на сайте Олимпиады в Токио. Ранее с противоположным требованием выступила Украина.

Сборная России завоевала первую медаль на Олимпиаде в Токио. Анастасия Галашина заняла второе место в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

Южнокорейский телеканал кратко охарактеризовал страны на открытии Олимпиады. Италию ассоциировали с пиццей, Норвегию — с лососем, а Украину — с аварией в Чернобыле.

США ужесточили критерии получения статуса астронавта в день полета Джеффа Безоса. Теперь необходимо взлететь выше 80 километров, стать членом летного экипажа и внести вклад в обеспечение безопасности космического полета.

NASA и SpaceX заключили контракт о совместном поиске жизни на спутнике Юпитера — Европе. В 2024 году компании отправят зонд за 178 млн долларов, который будет изучать поверхность и состав небесного тела.

Майкл Б.Джордан разработает мини-сериал о темнокожем Супермене для HBO Max. Картина будет посвящена истории Вал-Зода — героя с альтернативной планеты Земля-2.

Канье Уэст назвал новую дату релиза «Donda» — альбом выйдет 6 августа. Рэпер хочет «подарить своим фанатам самый лучший продукт без спешки».

Мэтт Ривз, Деймон Линделоф и Оскар Шарп снимут фантастическую драму о медицине для HBO Max. По сюжету молодой британский доктор будет лечить несуществующие в реальности болезни, в основе которых лежат эмоциональные проблемы.

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