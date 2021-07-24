Грудинина не допустили до выборов, Уэст назвал дату релиза «Donda» и другие новости дня

С 1 августа Москва удвоит количество еженедельных рейсов в Минск. С 9 августа Россия откроет авиасообщение с Доминиканой, Бахрейном, Молдавией, а также курортами Египта — Шарм-эш-Шейхом и Хургадой.

Центризбирком исключил Павла Грудинина из списка кандидатов в Госдуму. У него нашли офшорную компанию за рубежом, хотя сам политик говорит, что закрыл ее в 2019 году.

«Современник» изменил монолог главной героини спектакля «Первый хлеб», который оскорбил «Офицеров России». Монолог на могиле погибшего в Афганистане мужа произносит выпившая жена, но теперь без мата.

Российское посольство в Японии потребовало от МОК указать Крым частью России на сайте Олимпиады в Токио. Ранее с противоположным требованием выступила Украина.

Сборная России завоевала первую медаль на Олимпиаде в Токио. Анастасия Галашина заняла второе место в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.

Южнокорейский телеканал кратко охарактеризовал страны на открытии Олимпиады. Италию ассоциировали с пиццей, Норвегию — с лососем, а Украину — с аварией в Чернобыле.

США ужесточили критерии получения статуса астронавта в день полета Джеффа Безоса. Теперь необходимо взлететь выше 80 километров, стать членом летного экипажа и внести вклад в обеспечение безопасности космического полета.

NASA и SpaceX заключили контракт о совместном поиске жизни на спутнике Юпитера — Европе. В 2024 году компании отправят зонд за 178 млн долларов, который будет изучать поверхность и состав небесного тела.

Майкл Б.Джордан разработает мини-сериал о темнокожем Супермене для HBO Max. Картина будет посвящена истории Вал-Зода — героя с альтернативной планеты Земля-2.

Канье Уэст назвал новую дату релиза «Donda» — альбом выйдет 6 августа. Рэпер хочет «подарить своим фанатам самый лучший продукт без спешки».

Мэтт Ривз, Деймон Линделоф и Оскар Шарп снимут фантастическую драму о медицине для HBO Max. По сюжету молодой британский доктор будет лечить несуществующие в реальности болезни, в основе которых лежат эмоциональные проблемы.