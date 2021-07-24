Всероссийскую перепись населения перенесли в третий раз. Она пройдет в октябре–ноябре 2021 года

Сроки проведения основного этапа Всероссийской переписи населения передвинули на 15 октября — 14 ноября 2021 года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на проект постановления правительства, подготовленного Минэкономразвития.

Информацию подтвердил Росстат, такое решение приняли «в рамках рабочей дискуссии с руководством регионов». Сообщается, что перепись на стационарных участках пройдет с 15 октября по 14 ноября, а на сайте «Госуслуг» — с 15 октября по 8 ноября.

«Как показал анализ готовности инфраструктуры и персонала регионов к проведению переписи, для ее организации будут использоваться ресурсы, задействованные в организации единого дня голосования (19 сентября)», — отметили в ведомстве.

Изначально Всероссийская перепись должна была пройти с 1 по 31 октября 2020 года, а затем ее перенесли на апрель. Глава Росстата Павел Малков заявлял, что дополнительное время нужно для более качественной подготовки и рассказа «всему нашему обществу про то, как будет проходить перепись» в спокойном режиме.

В феврале 2021 года стало известно, что перпись пройдет только в сентябре. Такое решение приняли из‑за ситуации с распространением коронавируса. Замглавы Росстата Павел Смелов отметил, что россиянам необходимо «провести вакцинацию, чтобы сформировался коллективный иммунитет».