перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
alenapopova/Instagram Штаб Алены Поповой сообщил о травле со стороны «Мужского государства». Журналистка обратится в СК
Штаб Алены Поповой сообщил о травле со стороны «Мужского государства». Журналистка обратится в СК 19:21
Грудинина не допустили до выборов, Уэст назвал дату релиза «Donda» и другие новости дня 18:19 Дайджест
Кабмин Украины: санкции против Wildberries ввели из‑за продажи формы российской армии 17:33
Всероссийскую перепись населения перенесли в третий раз. Она пройдет в октябре–ноябре 2021 года 17:19
Пенелопа Крус, Антонио Бандерас и Оскар Мартинес снимают фильм в трейлере «Официального конкурса» 16:41
Вышел трейлер анимационного сериала «Бегущий по лезвию: Черный лотос» 16:01
KanyeWest/YouTube Канье Уэст выпустит альбом «Donda» 6 августа
Канье Уэст выпустит альбом «Donda» 6 августа 15:54
США ужесточили критерии получения статуса астронавта. Такое решение вынесли в день полета Безоса 15:19
Россия потребовала указать Крым частью страны на сайте Олимпиады в Токио 15:02
Мэтт Ривз снимет фантастику о медицине вместе с Деймоном Линделофом и Оскаром Шарпом для HBO Max 14:07
ЦИК исключил Павла Грудинина из списка кандидатов в Госдуму от КПРФ 13:45
NASA и SpaceX объединятся для поисков жизни на спутнике Юпитера 13:15
Glen Carrie/Unsplash В России выявили 23 947 случаев коронавируса за сутки
В России выявили 23 947 случаев коронавируса за сутки 11:45
«Современник» изменил монолог главной героини после жалобы «Офицеров России». Оттуда убрали мат 11:12
На главу «Комитета против пыток» составили протокол об участии в «нежелательной организации» 10:39
Сборная России завоевала первую медаль на Олимпиаде в Токио 10:00
Южнокорейский канал кратко описал страны на открытии Олимпиады. Украину ассоциировали с Чернобылем 9:13
Dominik Scythe/Unsplash Двадцать вместо десяти: Россия удвоит число авиарейсов из Москвы в Минск
Двадцать вместо десяти: Россия удвоит число авиарейсов из Москвы в Минск 2:06
Майкл Б. Джордан разработает мини-сериал о темнокожем Супермене для HBO Max 1:41
Россия откроет рейсы в Доминикану, Бахрейн, Молдавию и на курорты Египта с 9 августа 0:50
Отключить рекламу

Всероссийскую перепись населения перенесли в третий раз. Она пройдет в октябре–ноябре 2021 года

Виктория Шанина
Сегодня в 17:19

Сроки проведения основного этапа Всероссийской переписи населения передвинули на 15 октября — 14 ноября 2021 года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на проект постановления правительства, подготовленного Минэкономразвития.

Информацию подтвердил Росстат, такое решение приняли «в рамках рабочей дискуссии с руководством регионов». Сообщается, что перепись на стационарных участках пройдет с 15 октября по 14 ноября, а на сайте «Госуслуг» — с 15 октября по 8 ноября.

«Как показал анализ готовности инфраструктуры и персонала регионов к проведению переписи, для ее организации будут использоваться ресурсы, задействованные в организации единого дня голосования (19 сентября)», — отметили в ведомстве.

Изначально Всероссийская перепись должна была пройти с 1 по 31 октября 2020 года, а затем ее перенесли на апрель. Глава Росстата Павел Малков заявлял, что дополнительное время нужно для более качественной подготовки и рассказа «всему нашему обществу про то, как будет проходить перепись» в спокойном режиме.

В феврале 2021 года стало известно, что перпись пройдет только в сентябре. Такое решение приняли из‑за ситуации с распространением коронавируса. Замглавы Росстата Павел Смелов отметил, что россиянам необходимо «провести вакцинацию, чтобы сформировался коллективный иммунитет».

События недели на afisha.ru
триллер
Время
Новый шьямалановский триллер не без фирменных трюков
боевик
Черная Вдова
Скарлетт Йоханссон против обители зла
боевик
G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз
Предыстория самого загадочного бойца спецотряда G.I. Joe
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
мультфильм
Космический джем: Новое поколение
ЛеБрон Джеймс замещает Майкла Джордана в межгалактическом матче по баскетболу
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Росстат
Интерфакс
Минэкономразвития
Люди
Павел Малков
Павел Смелов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить