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Кабмин Украины: санкции против Wildberries ввели из‑за продажи формы российской армии

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:33

Интернет-магазин Wildberries продавал в Украине российскую военную форму, поэтому против сервиса ввели санкции на три года. Об этом заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в своем телеграм-канале.

«Ритейл из России, который, в том числе, продавал российскую пропаганду и форму российских солдат — не будет работать в Украине. Речь идет о Wildberries», — пояснил он.

Ткаченко отдельно поблагодарил президента Владимира Зеленского и Совет национальной безопасности и обороны за поддержку инициативы. По его мнению, это «еще один шаг в борьбе за очищение украинского информационного пространства от российской экспансии».

Под «российской пропагандой» Ткаченко, возможно, имел ввиду продаваемую в Wildberries литературу. Он подчеркнул, что «антиукраинским тезисам, книгам, нарративам не место в Украине».

В компании заявили ТАСС, что продолжать работать, несмотря на запрет украинских властей.

Накануне Владимир Зеленский одобрил санкции против российского Wildberries, его основательницы Татьяны Бакальчук и ряда руководящих лиц. Под запретом также оказались украинский, белорусский, польский, казахстанский, киргизский и армянский подразделения.

Татьяна Бакальчук одна из богатейших женщин мира, российский Forbes в 2021 году оценивает ее состояние в 13 млрд рублей. Как следует из рейтинга журнала, она является самой богатой женщиной страны, а в общем рейтинге российских бизнесменов занимает 13-е место.

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