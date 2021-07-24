Вышел трейлер анимационного сериала «Бегущий по лезвию: Черный лотос»

На выставке Comic-Con@Home 2021 показали первый трейлер анимационного сериала «Бегущий по лезвию: Черный лотос». Премьера состоится на телеканалах Adult Swim и Crunchyroll осенью этого года.
События сериала развернутся между двумя фильмами по вселенной «Бегущего по лезвию» — в Лос-Анджелесе 2032 года. В центре истории репликант Эль, сбитая с толку открывшимися в себе новыми способностями. Героиня пытается понять, для чего была создана, почему ее преследуют и какая ей предназначена роль в трансформации мира между корпорациями «Тайрелл» и «Уоллес».
Постановщики «Черного лотоса» Синдзи Арамаки и Кэндзи Камияма обещают показать в 13 сериях разнообразие персонажей, в том числе основателя мегакорпорации и его сына из первого фильма. Продюсированием сериала по «Бегущему по лезвию» занимался Синъитиро Ватанабэ.
«Бегущий по лезвию» вышел в 1982 году и получил две номинации на «Оскар». Действие картины разворачивается в Лос-Анджелесе в 2019 году, где общество разделено на людей и репликантов — андроидов, внешне неотличимых от человека. Центральным героем истории становится детектив Рик Декард, уничтожающий андроидов, нарушивших закон.
В октябре 2017 года у фильма появился сиквел — «Бегущий по лезвию 2049» Дени Вильнева, в котором снялись Райан Гослинг, Харрисон Форд, Джаред Лето и Робин Райт.