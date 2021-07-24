Вышел трейлер анимационного сериала «Бегущий по лезвию: Черный лотос»

На выставке Comic-Con@Home 2021 показали первый трейлер анимационного сериала «Бегущий по лезвию: Черный лотос». Премьера состоится на телеканалах Adult Swim и Crunchyroll осенью этого года.

События сериала развернутся между двумя фильмами по вселенной «Бегущего по лезвию» — в Лос-Анджелесе 2032 года. В центре истории репликант Эль, сбитая с толку открывшимися в себе новыми способностями. Героиня пытается понять, для чего была создана, почему ее преследуют и какая ей предназначена роль в трансформации мира между корпорациями «Тайрелл» и «Уоллес».