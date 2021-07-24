В Сочи вышли из берегов реки. Власти включили сирены и предупредили жителей о возможной эвакуации

В Сочи из‑за непогоды и ливней вышли из берегов реки Мацеста и Дагомыс. Об этом сообщил ТАСС. Подтоплены оказались разные районы города. В связи с этим власти включили сирены и предупредили жителей о возможной эвакуации.

«Реки Кудепста и Хоста опять поднимаются, у нас готовность эвакуировать. Сирены включили», — рассказали в администрации муниципалитета. Наибольшая вероятность эвакуации в данный момент сохраняется в Хостинском районе и в области реки Западный Дагомыс.