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В Сочи вышли из берегов реки. Власти включили сирены и предупредили жителей о возможной эвакуации

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:09

В Сочи из‑за непогоды и ливней вышли из берегов реки Мацеста и Дагомыс. Об этом сообщил ТАСС. Подтоплены оказались разные районы города. В связи с этим власти включили сирены и предупредили жителей о возможной эвакуации.

«Реки Кудепста и Хоста опять поднимаются, у нас готовность эвакуировать. Сирены включили», — рассказали в администрации муниципалитета. Наибольшая вероятность эвакуации в данный момент сохраняется в Хостинском районе и в области реки Западный Дагомыс.

В Адлерском и Лазаревском районах также наблюдаются подтопления и затруднено движение транспорта. К спасателям пока обратились только два человека: они оказались на «островке» посреди реки Мацеста — сотрудники МЧС помогли им выбраться.

Ливни распространяются вплоть до микрорайона Кудепста. При этом их окончание до 26 июля находится под вопросом: метеорологи прогнозируют, что в Краснодарском крае местами пройдут дожди. Кроме того, может выпасть град, а также наблюдаться шквалистый ветер и грозы.

«Эпицентр залпового ливня сместился в Адлер: на выезде в направлении центра Сочи (км 198 — км 199, А-147) лавинообразный приход ливневого стока с вышележащего рельефа на проезжую часть привел к остановке движения», — сказали в пресс-службе Упрдор «Черноморье».

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