В сети выставили на продажу NFT шести анимированных картин, созданных Децлом

Российскому рэперу Кириллу Толмацкому, известному как Децл, 22 июля 2021 года могло исполниться 38 лет. В честь его дня рождения близкие музыканта опубликовали в сети NFT анимированных картин, созданных им при жизни. Об этом они сообщили «Афише Daily».

Невзаимозаменяемые токены работ Толмацкого появились на платформе Binance NFT. Всего к продаже представили шесть картин в поп-арт стилистике: «Obey Yourself», «Pictographic Puzzle», «Kill E Bay», «Watermelon Train», «Crime Scene» и «Rip RGB».

Все они были написаны в 2018 году незадолго до смерти рэпера. Полотна посвящены социальным вопросам. На крипто-рынке они появились благодаря NFT-агентству Arka и креативному бутику FMT.Jetlag.

Кирилл Толмацкий — один из самых известных и влиятельных хип-хоп-исполнителей России. Он выступал под сценическими псевдонимами Децл aka Le Truk и Juzeppe Jostko. В ночь с 2 на 3 февраля 2019 года рэпер скончался в Ижевске после выступления. Экспертиза назвала причиной острую сердечную недостаточность.

После смерти артиста вышел его посмертный клип на трек «Inferno» из его альбома «μετεμψύχωσις» («Переселение душ») 2017 года. «Афиша Daily» объясняла, чем музыкальная индустрия обязана Толмацкому, рассказывала историю его главного хита и публиковала последнее интервью рэпера.