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Sports.ru вернул официальный белорусский флаг на свой сайт. До этого был оппозиционный

Валерия Корниенко
Вчера в 22:58

Спортивное издание Sports.ru вернуло на сайт изображение официального красно-зеленого флага Беларуси. Первым на это обратило внимание издание «МБХ Медиа».

В августе 2020 года после выборов президента в Беларуси Sports.ru заменил государственный флаг в тегах спортсменов, судей, клубов и сборных республики на оппозиционный (бело-красно-белый). В редакции тогда назвали это сознательным решением.

При этом сейчас цвета белорусского флага на сайте — официальные. Даже в прошлогоднем заявлении о замене символики значок рядом со сборной по хоккею красно-зеленый.

«БЧБ-флаг останется в тегах спортсменов, тренеров, менеджеров, клубов, сборных и лиг до тех пор, пока в Беларуси не будет разрешен кризис. Этим флагом мы подчеркиваем солидарность с белорусским народом. Когда будут привлечены к ответственности все, кто причастен к жесточайшему насилию над мирными гражданами, и в стране прозрачно подведут итоги президентских выборов — мы с радостью вернем официальную государственную символику», — писало издание.

С чем связано решение Sports.ru вернуть официальный белорусский флаг, неизвестно.

В мае Министерство информации Беларуси ограничило доступ к сайту на территории республики. Официальная позиция Минска заключалась в том, что Sports.ru нарушает законодательство страны об азартных играх.

Основатель Sports.ru Дмитрий Навоша неоднократно выступал с критикой Александра Лукашенко и действий белорусских силовиков. В прошлом августе он создал фонд помощи белорусам, потерявшим работу из‑за участия в протестах. После блокировки в республике Tut.by медиаменеджер высказался в поддержку новостного портала.

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