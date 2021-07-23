Группа Coldplay представила песню «Coloratura» из грядущего альбома «Music of the Spheres»

Британская группа Coldplay выпустила десятиминутную песню под названием «Coloratura». Она войдет в грядущий альбом коллектива «Music of the Spheres», релиз которого намечен на 15 октября 2021 года.

Журналисты музыкального издания NME сравнивают новый трек с «Dark Side of the Moon» Pink Floyd и называют его «амбициозным шагом на неизведанную для Coldplay территорию».