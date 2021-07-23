Группа Coldplay представила песню «Coloratura» из грядущего альбома «Music of the Spheres»

Британская группа Coldplay выпустила десятиминутную песню под названием «Coloratura». Она войдет в грядущий альбом коллектива «Music of the Spheres», релиз которого намечен на 15 октября 2021 года.
Журналисты музыкального издания NME сравнивают новый трек с «Dark Side of the Moon» Pink Floyd и называют его «амбициозным шагом на неизведанную для Coldplay территорию».
«Coloratura», как и всю девятую пластинку музыкантов, спродюсировал Макс Мартин. Ранее Coldplay уже представили другой сингл из «Music of the Spheres» — песню «Higher Power». В сентябре ожидается выход еще одного трека.
Последний на данный момент альбом Coldplay — «Everyday Life» — вышел в ноябре 2019 года. Пластинка должна была стать экспериментальной, но что‑то пошло не так — что именно, выяснил музыкальный редактор «Афиши Daily» Николай Овчинников.