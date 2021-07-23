Благотворители будут вакцинировать бездомных в Петербурге

Проект «Благотворительная больница», Фонд «Диакония», Клуб православной молодежи «Кинония» и сотрудники петербургской поликлиники № 49 начнут с 26 июля вакцинацию бездомных. Об этом рассказали в фейсбуке «Благотворительной больницы».

В первый день акции благотворители предложат сделать первую прививку «Спутником V» нескольким десяткам человек, которые живут на улице или в приютах. После вакцинации им выдадут справки о получении первой дозы препарата.

Для многих бездомных эта инициатива — единственный шанс поставить вакцину, поскольку у них нет документов и, соответственно, возможности получить плановую помощь. На улицах Петербурга людей без определенного места жительства примерно 60 тыс. человек.

«Петербург стал одним из немногих городов России, где возможность вакцинироваться получили бездомные, люди без документов и мигранты. У этих людей повышенные риски заразиться COVID-19 и практически нет возможности самоизолироваться в случае заболевания», — отметили в «Благотворительной больнице».

Активисты отметили, что бездомных вакцинируют на улицах в США и Европе и Петербург присоединится к этой практике. Кроме того, в городе позаботятся и о маломобильных людях: к ним приедут две машины социального патруля «Диаконии» и доставят их к местам вакцинации.