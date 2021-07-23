Минздрав: треть переболевших COVID-19 столкнулась в тромбозами после болезни

Около 20–30% переболевших коронавирусом сталкиваются с тромбозами в рамках постковидного синдрома. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на памятку Минздрава по профилактике осложнений после COVID-19.

У 31,7% пациентов после болезни отмечается одышка, еще у 13,5% — кашель. Около 12,7% жалуются на боль в груди и тахикардию, отмечается в документе. По словам специалистов, эти симптомы постковидного синдрома встречаются у перенесших вирус чаще всего.

В министерстве предупреждают, что подобные недомогания и проблемы могут свидетельствовать о нарушении работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем и в будущем привести к новым осложнениям.

Постковидный синдром, согласно определению Минздрава, — это «стойкие симптомы и/или отсроченные или долгосрочные осложнения по истечении четырех недель с момента появления симптомов».

Для профилактики синдрома министерство советует переболевшим пройти углубленную диспансеризацию. Она стала доступна в России с 1 июля.