На открытии Олимпийских игр в Токио прозвучала музыка из японских видеоигр

Во время церемонии открытия Олимпийских игр в Токио играла музыка из японских видеоигр. Об этом сообщает Associated Press.

Оркестровая смесь мелодий из культовых игровых серий стала саундтреком к традиционному Параду наций, в котором шествуют спортсмены из разных стран.