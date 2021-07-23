На открытии Олимпийских игр в Токио прозвучала музыка из японских видеоигр

Во время церемонии открытия Олимпийских игр в Токио играла музыка из японских видеоигр. Об этом сообщает Associated Press.
Оркестровая смесь мелодий из культовых игровых серий стала саундтреком к традиционному Параду наций, в котором шествуют спортсмены из разных стран.
В Японии музыка из видеоигр считается формой искусства. Композиторы, которые пишут ее, известны по всей стране. Например, мелодия к игре NieR, которая в том числе прозвучала на параде, три раза попадала в японские музыкальные чарты.
В аранжировку также вошли песни из игр, разработанных SEGA, Capcom и Square Enix. В частности, играла музыка из Drago Quest, Final Fantasy, Monster Hunter, Ace Combat, Kingdom Hearts, Soulcalibur, Sonic the Hedgehog и многих других.