ВЦИОМ: 75% россиян отрицательно относятся к однополым бракам

К однополым бракам отрицательно относится большинство россиян — 75%. Об этом говорится в результатах опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

11% опрошенных считают, что представители ЛГБТК+ — опасные люди. В 2015 году так думали 20%, а в 2004-м — 12%. К показателям 2004 года (14%) вернулось и мнение, что гомосексуальность — это социальная болезнь и лечить надо само общество (13%). 23% думают, что представители ЛГБТК+ — больные люди, которым нужна помощь.

Доля тех, кто считает, что ориентация личное дело каждого, увеличилась до 21%. Так в основном думают женщины (38%) и молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (68%).

5% респондентов поддерживают право на официальную регистрацию однополых браков, а еще 7% скорее согласны с такой позицией. Молодые люди от 18 до 24 лет чаще остальных поддерживают право однополых пар на официальные отношения — 39%.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от России легализовать однополые браки. Суд отметил, что власти могут выбрать более подходящую форму регистрации однополых союзов с учетом социального и культурного контекста. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на требования ЕСПЧ заявил: «По нашей Конституции — нельзя!»