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В Подмосковье появится собственный Хогвартс

Валерия Корниенко
Сегодня в 16:12

В подмосковном коттеджном поселке «Кембридж» хотят построить школу в стиле традиционных английских колледжей. Об этом сообщает телеканал «360».

Школа сформирует центральную зону поселка. На территории площадью около 3800 квадратных метров построят два крыла и мини-площадь перед основным входом.

© Пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области

Здание будет украшено витражами, стрельчатыми окнами и угловой башней с часами. Для его облицовки будут использоваться кирпич нескольких цветов и искусственный камень.

Главный архитектор Московской области Александра Кузьмина отметила, что школа будет не совсем типичной для региона. «Здесь получился такой подмосковный Хогвартс — эклектичный, но интересный», — добавила она.

Ранее в Красноярске руководство одного из лицеев решило перенять опыт магической школы Хогвартс и создать аналоги факультетов с символикой, формой и соревнованиями между ними.

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