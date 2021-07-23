В Подмосковье появится собственный Хогвартс

Школа сформирует центральную зону поселка. На территории площадью около 3800 квадратных метров построят два крыла и мини-площадь перед основным входом.

В подмосковном коттеджном поселке «Кембридж» хотят построить школу в стиле традиционных английских колледжей. Об этом сообщает телеканал «360».

Здание будет украшено витражами, стрельчатыми окнами и угловой башней с часами. Для его облицовки будут использоваться кирпич нескольких цветов и искусственный камень.

Главный архитектор Московской области Александра Кузьмина отметила, что школа будет не совсем типичной для региона. «Здесь получился такой подмосковный Хогвартс — эклектичный, но интересный», — добавила она.

Ранее в Красноярске руководство одного из лицеев решило перенять опыт магической школы Хогвартс и создать аналоги факультетов с символикой, формой и соревнованиями между ними.