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Дорожные камеры будут штрафовать россиян за выключенные фары

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:20

Российские дорожные камеры смогут находить машины с выключенными фарами ближнего света и ходовыми огнями. Такая функция появится ближе к сентябрю, когда дни станут короче, а ночи длиннее, сообщает Autonews со ссылкой на генерального директора «Астралаба» Сергея Ласкина.

Технология появится в Москве, Крыму, Ульяновске, Красноярске, Омске, Иркутске, Твери, Кабардино-Балкарии, Волгоградской области и еще трех регионах. Ласкин уточнил, что регионы сами будут решать, когда начать пользоваться новыми возможностями камер.

«Новые комплексы устанавливать не придется, мы просто дообучим нейросеть. Сейчас работы находятся на завершающей стадии», — заявил он.

Камеры будут фиксировать нарушения в течение всего дня, а не только ночью. По мнению Ласкина, дневное наблюдение является скорее «педагогической мерой», а вот ночная фиксация фар особенно важна во избежание аварийных ситуаций.

На сегодняшний день штраф за езду без ходовых огней и ближнего света составляет 500 рублей.

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