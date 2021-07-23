Порносайт выкупил домен закрывшегося видеохостинга. На страницах американских СМИ появилось порно

В онлайн-статьях крупных американских изданий, таких как The Washington Post, Huffington Post и New York Magazine появилось порно, пишет Vice. Дело в том, что порносайт 5 Star Porn HD купил домен закрывшегося видеохостинга Vidme (он существовал с 2014 по 2017 год и даже планировал конкурировать с YouTube).
В результате сделки любая ссылка на Vidme стала автоматически перенаправлять на порносайт. Это привело к тому, что вместо встроенных с видеохостинга роликов стала отображаться домашняя страница 5 Star Porn HD.
Новостные издания приняли меры по удалению порнографии со своих сайтов. И теперь, похоже, большинство материалов «очистили».
В Gizmodo, который также столкнулся с проблемой, посчитали, что это могло быть не просто технической ошибкой, а намеренным маркетинговым ходом, поскольку 5 Star Porn HD не кажется столь популярным.