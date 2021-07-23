Порносайт выкупил домен закрывшегося видеохостинга. На страницах американских СМИ появилось порно

В онлайн-статьях крупных американских изданий, таких как The Washington Post, Huffington Post и New York Magazine появилось порно, пишет Vice. Дело в том, что порносайт 5 Star Porn HD купил домен закрывшегося видеохостинга Vidme (он существовал с 2014 по 2017 год и даже планировал конкурировать с YouTube).

В результате сделки любая ссылка на Vidme стала автоматически перенаправлять на порносайт. Это привело к тому, что вместо встроенных с видеохостинга роликов стала отображаться домашняя страница 5 Star Porn HD.