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Тюремные будни Lil Nas X в новом клипе на сингл «Industry Baby»

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:30

Американский рэпер Lil Nas X в ночь на 23 июля выпустил сингл «Industry Baby», а уже с утра состоялась премьера клипа. Трек спродюсировал продюсерский дуэт Take a Daytrip и Канье Уэст, сообщает Rolling Stones.

В начале ролика рэпер находится в суде, где сам себя приговаривает «к пяти годам тюрьмы штата Монтеро». Через три месяца после оглашения вердикта он сидит в оборудованной камере с несколькими статуэтками «Грэмми» и платиновой пластинкой за трек «Montero». В розовой тюремной робе Lil Nas X время от времени занимается спортом, много танцует, а в конце сбегает из тюрьмы.

С премьерой клипа рэпер объявил о своем сотрудничестве с благотворительным проектом Bail Project. Организация помогает выплачивать тюремный залог за тех, у кого на это не хватает средств.

«Я знаю, какую боль приносит семье лишение свободы. И я знаю, какое непропорционально большое влияние оказывает наличный залог на чернокожих американцев», — сказал он.

Весной Lil Nas X попал в скандал с кастомизацией обуви Nike. Рэпер выпустил кроссовки под названием «Сатанинская обувь» в коллаборации с нью-йоркской компанией MSCHF, основой для которых была модель Air Max 97. При их создании использовали человеческую кровь, а в их дизайн включили символику Церкви Сатаны.

1 апреля компания Nike добилась судебного запрета на продажу кастомизированной версии кроссовок от рэпера. Тогда фанаты музыканта предполагали, что дело может закончиться арестом, а Lil Nas X сам подогревал эти слухи.

16 июля он опубликовал в тиктоке видео, где рассказал, что его ожидает слушание по поводу несанкционированного использования товарного знака Nike. А 20 июля оказалось, что заседание по аресту — фейк и все было задумано для продвижения нового сингла.

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