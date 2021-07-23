Вышла новая версия «Монополии» по сериалу «Клан Сопрано»

Компания USAopoly выпустила новую версию игры «Монополия» по сюжету сериала «Клан Сопрано». Она приурочена к выходу приквела «Множественные святые Ньюарка», премьера которого состоится 23 сентября, сообщает NME.

Игра полностью адаптирована под сериал, включая фишки. В этой версии вместо них лодка Тони Сопрано, утенок, паровоз Бобби Баккалы, кресло доктора Мелфи, свинья Сатриале и санитарный грузовик Барона. Дома также переименовали в тайники, а отели в контрабанду.