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СК создаст рекомендации для «сознательного отказа» молодежи от незаконных акций

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:06

Следственный комитет России намерен разработать рекомендации для «сознательного отказа» молодежи от участия в несанкционированных акциях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда СК, генерал-лейтенанта юстиции Александра Клауса.

Он рассказал, что в январе 2021 года СК обратился в СПбГУ с предложением провести социологическое исследование. С его помощью должны выявить причины участия подростков в незаконных акциях и найти пути противодействия.

«По результатам исследования мы планируем получить экспертное заключение с рекомендациями по формированию у молодежи сознательного отказа от участия в несогласованных акциях», — сказал Клаус.

В январе и апреле 2021 года в Москве, Петербурге и других крупных городах России прошли несанкционированные акции в поддержку Навального и политзаключенных.

МВД предупреждало собравшихся о предусмотренной ответственности за нарушение правопорядка, а также об уголовном наказании за призывы к незаконным массовым акциям и вовлечение в них несовершеннолетних.

Некоторые российские вузы стали грозить студентам отчислением за участие в митингах, а другие собирали списки тех, кто состоит в оппозиционных группах.

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