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Российская лучница потеряла сознание на Олимпиаде в Токио

Дарья Мельникова
Сегодня в 9:04

Российская спортсменка Светлана Гомбоева потеряла сознание во время олимпийской квалификации по стрельбе из лука. У девушки произошел солнечный удар, сообщает «Коммерсант».

Тренер российской команды по стрельбе из лука Станислав Попов рассказал, что Светлана потеряла сознание, когда возвращалась от щита после окончания квалификационного раунда.

«Первыми к Светлане подошли врачи из других команд — Италии, Великобритании, США. Ей оказали первую помощь, после чего местные медики ее увезли. Надеемся, что все будет хорошо. Получается, что не выдержала, — целый день на жаре. Такое в первый раз на моей памяти. Во Владивостоке, где мы тренировались до этого, погода была схожая. Но здесь сказалась духота», — добавил он.

Коллега Гомбоевой Ксения Перова сообщила, что сейчас со спортсменкой все нормально, ее осмотрели врачи и отпустили. «Света с нами, чувствует себя хорошо. Так что к командным соревнованиям она будет в строю», — уточнила она.

По итогам квалификации спортсменка заняла 45-е место, набрав 630 баллов.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года. Соревнования были запланированы на 2020 год, но их пришлось перенести на год из‑за пандемии коронавируса.

Церемония открытия начнется 23 июля в 14.00 по московскому времени без зрителей. Флаг сборной России будут нести фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов.

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