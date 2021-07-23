Российская лучница потеряла сознание на Олимпиаде в Токио

Российская спортсменка Светлана Гомбоева потеряла сознание во время олимпийской квалификации по стрельбе из лука. У девушки произошел солнечный удар, сообщает «Коммерсант».

Тренер российской команды по стрельбе из лука Станислав Попов рассказал, что Светлана потеряла сознание, когда возвращалась от щита после окончания квалификационного раунда.

«Первыми к Светлане подошли врачи из других команд — Италии, Великобритании, США. Ей оказали первую помощь, после чего местные медики ее увезли. Надеемся, что все будет хорошо. Получается, что не выдержала, — целый день на жаре. Такое в первый раз на моей памяти. Во Владивостоке, где мы тренировались до этого, погода была схожая. Но здесь сказалась духота», — добавил он.