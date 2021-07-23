CNN: дым от лесных пожаров в Якутии достиг Аляски

Дым от лесных пожаров в Якутии достиг американского штата Аляска. Об этом сообщил телеканал CNN.

По словам СМИ, пожары в Сибири «такие большие, а ветры такие сильные, что дым распространяется до самой Аляски». При этом США сами страдают от горения лесов в Орегоне и Нью-Йорке.

В разговоре с CNN пилот Святослав Колесов рассказал, что, хотя пожары в Сибири случаются регулярно, в 2021 году ситуация отличается от всех прежних. Огонь обнаружен в тех местах на севере Якутии, где ранее леса никогда не горели, подчеркнул он.

На ухудшение ситуации с пожарами — не только в России, но и по всему миру — влияет изменение климата и плохое управление земельными ресурсами, отмечает издание. В Якутии, по данным российской воздушной охраны лесов, огонь уничтожил более 6,5 млн гектаров с начала года.

«То, что мы видим в некоторых частях Восточной Сибири — это пожары, происходящие каждые 10-30 лет. Это означает, что лес не сможет стать зрелым и в конечном итоге [экосистема] изменится и земля будет покрыта кустарниками или болотистыми лугами», — сказал научный сотрудник службы мониторинга атмосферы Copernicus Марк Паррингтон.

Ранее якутские экоактивисты обратились к Леонардо Ди Каприо за помощью в тушении лесов. Актер и природозащитник обещал помочь, несмотря на заявления местных властей, что они справятся без вмешательства из‑за рубежа.

Дым от лесных пожаров накрыл, по меньше мере, 51 населенный пункт республики. Из‑за этого пришлось приостановить работу якутского аэропорта и ограничить судоходство на реке Лена.