Instagram заблокировал страницу «Проекта» после признания издания «нежелательной организацией»

Социальная сеть Instagram заблокировала страницу издания «Проект»* после того, как российская Генпрокуратура признала его нежелательной организацией. Об этом сообщил в фейсбуке главред медиа Роман Баданин (признан иноагентом).

По его словам, аккаунт «Проекта» стал недоступен «навсегда, за некое нарушение „норм сообщества“». Пока коллективу СМИ не удалось выяснить, в чем заключалось нарушение и кто о нем сообщил. На страницу издания были подписаны около 20 тыс. человек.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной неправительственную американскую организацию Project Media, Inc. («Проект медиа») — юридическое лицо издания «Проект». Вскоре компанию ликвидировали.

Журналистов «Проекта» внесли в реестр иностранных агентов. В перечне оказались Роман Баданин, Ольга Чуракова, Юлия Лукьянова, Петр Маняхин и Мария Железнова.

Российское издание «Проект» создано в 2018 году журналистом Романом Баданиным. Оно специализируется на расследовательской журналистике — в нем выходили материалы о коррупции среди высших российских чиновников и крупного бизнеса. Расследования издания были посвящены, к примеру, недвижимости второй жены Рамзана Кадырова, Владимиру Путину и его окружению, а также сносу детского лагеря под Геленджиком ради строительства «путинского дворца».

«Проект медиа» стал 41-й организацией, признанной нежелательной в России и первым СМИ с таким статусом. «Нежелательным» организациям в России запрещена любая деятельность, а за сотрудничество с ними гражданам РФ грозит уголовная ответственность.