Британская актриса Эмилия Кларк снимется в сериале Marvel «Секретное вторжение». Вместе с ней в проекте сыграют Самюэл Л. Джексон, Оливия Колман, Бен Мендельсон и Кингсли Бен-Адир. Об этом сообщил Variety.

Какая роль достанется Кларк, пока не разглашается. Джейсон предстанет в сериале в образе Ника Фьюри, а Мендельсон — в образе Скрулла Талоса. Бен-Адир выступит в роли главного злодея истории. Образ Колман также не раскрывается.

Шоу предположительно расскажет о группе инопланетян-оборотней, проникших на землю. Сценарий сериала напишет Кайл Брэдстрит, он же будет исполнительным продюсером проекта. «Секретным вторжением» займется компания Кевина Фейджа, стоящая за «Ванда/Вижен».

Сериал покажет стриминговый сервис Disney+. Когда состоится премьера первого сезона, неизвестно. По словам главы Marvel Studios, проект станет «крупнейшим кроссовером комиксов за 20 лет».