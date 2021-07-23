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Эмилия Кларк снимется в сериале Marvel «Секретное вторжение»

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:03

Британская актриса Эмилия Кларк снимется в сериале Marvel «Секретное вторжение». Вместе с ней в проекте сыграют Самюэл Л. Джексон, Оливия Колман, Бен Мендельсон и Кингсли Бен-Адир. Об этом сообщил Variety.

Какая роль достанется Кларк, пока не разглашается. Джейсон предстанет в сериале в образе Ника Фьюри, а Мендельсон — в образе Скрулла Талоса. Бен-Адир выступит в роли главного злодея истории. Образ Колман также не раскрывается.

Шоу предположительно расскажет о группе инопланетян-оборотней, проникших на землю. Сценарий сериала напишет Кайл Брэдстрит, он же будет исполнительным продюсером проекта. «Секретным вторжением» займется компания Кевина Фейджа, стоящая за «Ванда/Вижен».

Сериал покажет стриминговый сервис Disney+. Когда состоится премьера первого сезона, неизвестно. По словам главы Marvel Studios, проект станет «крупнейшим кроссовером комиксов за 20 лет».

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