Владельцы PlayStation 5 получат полугодовой бесплатный доступ к Apple TV+

Владельцы игровой приставки PlayStation 5 получат бесплатный доступ к стриминговому сервисе Apple TV+ на шесть месяцев. Об этом сообщил NME.

С 22 июля пользователи смогут посмотреть любой контент платформы, в том числе сериал «Тед Лассо». Чтобы подключиться к Apple TV+, нужно зарегистрировать учетную запись PlayStation Network и обладать Apple ID.

Первые полгода пользования стрим-сервисом будут бесплатными. Затем за каждый месяц придется платить по 4,99 доллара. Если подписку не отменить, деньги будут списываться автоматически.

Спецпредложение действительно до 22 июля 2022 года. Чтобы воспользоваться им, необходимо найти в интерфейсе приставки приложение Apple TV и загрузить его, а затем с помощью идентификатора Apple ID войти в систему.