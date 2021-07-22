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Джеймс Блейк выпустил пятиминутный клип на «Say What You Will». Сингл войдет в новый альбом артиста

Виктория Шанина
Вчера в 22:48

Британский музыкант Джеймс Блейк выпустил клип на трек «Say What You Will». Ролик можно посмотреть на ютьюб-канале артиста.

Видео, посвященное одиночеству и однообразным будням, длится пять минут. Герой ходит на работу, в спортзал, стоит в очередях и пробках, и это его угнетает. Однако периодически в его в жизни встречаются и радостные периоды.

«Этот клип одновременно и депрессивный, и веселый», — пишет один из комментаторов под роликом.

«Say What You Will» войдет в новый альбом исполнителя под названием «Friends That Break Your Heart», что в переводе с английского языка значит «Друзья, которые разбивают твое сердце». Релиз пластинки намечен на 10 сентября.

В 2020 году Джеймс Блейк выпустил два мини-альбома — EP «Before» с четырьями собственными треками и «Cover» с каверами на синглы популярных артистов, включая Билли Айлиш и Фрэнка Оушена.

В конце августа прошлого года Блейк опубликовал новый клип на песню «Are You Even Real?». Это второй сингл артиста после выхода альбома «Assume Form» в начале 2019 года. Первой появилась песня «You’re Too Precious» в апреле 2020-го.

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