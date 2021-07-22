Билли Айлиш выпустит концертный фильм. Его покажет стриминговый сервис Disney+

Картина будет называться «Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles» («Счастливее чем когда‑либо: любовное письмо Лос-Анджелесу»). В ней Айлиш исполнит все песни с грядущей пластинки — выступления запишут на сцене Hollywood Bowl.

Американская певица Билли Айлиш выпустит концертный фильм, приуроченный к выходу второго альбома артистки. Его покажет стриминговый сервис Disney+. Об этом сообщил NME.

Режиссером фильма выступит Роберт Родригес. Анимационные элементы картины создаст обладатель «Оскара» Патрик Осборн. На Disney+ лента появится 3 сентября 2021 года.

В ней примут участие брат Айлиш и ее соавтор Финнеас, а также филармонический оркестр Лос-Анджелеса и городской детский хор.

«Представить мой альбом таким образом и посвятить его городу, который я люблю и в котором выросла — это так волнующе для меня. Надеюсь, вам понравится», — сказала Айлиш.

В апреле артистка анонсировала альбом «Happier than Ever» — он выйдет 30 июля. Следом за этим она выпустила сингл «Your Power» об абьюзивных отношениях. В клипе на песню певица появилась в объятиях огромной змеи.

В мае Айлиш рассказала о планах на мировой тур летом 2022 года, опубликовала фотокнигу, а также оказалась на обложке Vogue в необычном откровенном образе — поклонники отнеслись к эксперименту неоднозначно.

В июне артистке пришлось извиняться за расистское слово в видео шестилетней давности, а еще столкнуться с гневом фанатов, обвинивших Айлиш в квирбейтинге из‑за клипа на трек «Lost Cause». А в июле певица представила еще один клип — на этот раз на песню «NDA».