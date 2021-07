Билли Айлиш выпустит концертный фильм. Его покажет стриминговый сервис Disney+

Американская певица Билли Айлиш выпустит концертный фильм, приуроченный к выходу второго альбома артистки. Его покажет стриминговый сервис Disney+. Об этом сообщил NME.

Картина будет называться «Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles» («Счастливее чем когда‑либо: любовное письмо Лос-Анджелесу»). В ней Айлиш исполнит все песни с грядущей пластинки — выступления запишут на сцене Hollywood Bowl.