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Анна Торв присоединилась к касту сериальной адаптации видеоигры The Last of Us. Она сыграет Тесс

Виктория Шанина
Сегодня в 22:15

Австралийская актриса Анна Торв, наиболее известная по ролям агента ФБР Оливии Данэм в «Грани» и психолога Венди Карр в «Охотнике за разумом», присоединилась к касту сериала по мотивам видеоигры The Last of Us. Об этом сообщает интернет-издание Variety.

Торв сыграет роль контрабандистки по имени Тесс. По сюжету самые близкие отношения у нее с Джоэлом Миллером — одним из главных героев истории. Вероятно, их связывает даже не только работа.

Действие The Last of Us происходит через 20 лет после начала глобальной пандемии, вызванной мутировавшим грибом кордицепсом. Он, попадая в человеческий организм, заставляет жертву терять разум и превращает ее в подобие зомби. Контрабандист Джоэл должен вывести выжившую 14-летнюю Элли из зоны карантина.

Главные роли сыграют Педро Паскаль и Белла Рэмси. В сериале также задействованы Мерл Дэндридж («Служба новостей») в роли Марлин и Гэбриел Луна («Агенты «Щ.И.Т.») — Томми Миллер.

Съемки экранизации The Last of Us стартовали в начале июля. Ожидается, что премьера сериала состоится на HBO Max в 2022 году.

Пилотный эпизод сериала снимает российский режиссер, сценарист и оператор Кантемир Балагов («Дылда», «Теснота»). Шоураннером проекта стал Крейг Мазин, работавший вместе с HBO над сериалом «Чернобыль». Продюсированием также займется создатель игры Нил Дракманн.

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