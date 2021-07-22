Мальдивы введут налог на выезд из страны. От выплат освободят только дипломатов и детей до двух лет

Мальдивская Республика введет налог на выезд. С января 2022 года путешественникам придется платить при вылете, причем объем выплат будет зависеть от способа передвижения. Об этом сообщил Raajje.

Иностранных туристов, вылетающих экономклассом, обяжут заплатить по 30 долларов, путешествующих бизнес-классом — по 60 долларов, первым классом — по 90 долларов. Пассажиров частных самолетов ждет налог в 120 долларов.

Освобождены от выплат будут только люди с дипломатической неприкосновенностью и дети до двух лет. Для граждан Мальдив налог на вылет будет меньше, чем для иностранцев: он составит 12 долларов в случае, если человек летит экономклассом.

До конца 2021 года в аэропортах Мальдивских островов будут взимать аэропортовый сбор в 15 долларов, который существовал и раньше. А уже с Нового года в силу вступят новые правила о налоге на вылет.

При этом пассажиры, путешествующие через аэропорт Велана — крупнейший аэропорт страны, расположенный рядом с Мале, — должны будут заплатить еще и сбор на развитие аэропорта. Он будет составлять 25 долларов. Собирать налоги обяжут авиакомпании.