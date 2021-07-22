перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Билли Айлиш выпустит концертный фильм. Его покажет стриминговый сервис Disney+ 22:38
Анна Торв присоединилась к касту сериальной адаптации видеоигры The Last of Us. Она сыграет Тесс 22:15
Мальдивы введут налог на выезд из страны. От выплат освободят только дипломатов и детей до двух лет 21:46
«Чернобыль» Козловского попал в международный топ на Netflix. С премьеры на сервисе не прошло и дня 21:40
dilyara_music/Instagram Dilyara выпустила мини-альбом под названием «EP1»
Dilyara выпустила мини-альбом под названием «EP1» 21:05
«Культурный шок»: Навка выступила против мужской художественной гимнастики. Это возмутило ее коллег 21:03
В России выявили штамм «Гамма», на Netflix появятся видеоигры и другие новости дня 20:43 Дайджест
В Перми вслед за крематорием для домашних животных появится Сквер памяти — аналог кладбища 20:03
Khalid анонсировал третий альбом «Everything Is Changing» 19:34
Новый фильм Джордана Пила выйдет в июле 2022 года. Триллер от автора «Прочь» будет называться «Нет» 19:30
© IPPAWARDS Россиянка Татьяна Мерзлякова заняла 1-е место в категории «Путешествия» на IPPA 2021
Россиянка Татьяна Мерзлякова заняла 1-е место в категории «Путешествия» на IPPA 2021 18:46
В киноцентре «Октябрь» пройдет спецпоказ «Унесенных призраками». Фильм представит Антон Долин 18:45
Студия «Толк» и St. Friday Socks выпустили носки, вдохновленные подкастами Кристины Вазовски 18:08
Александр Ионов попросил признать издание «Важные истории» и его главреда иноагентами 18:05
Танцы в тиктоке и поедание бургера: пользователи назвали действия, заставляющие нас выглядеть глупо 17:35
Кадр из видеоработы «Забвение Трутня» Музей «Гараж» открыл прием заявок на гранты для молодых художников
Музей «Гараж» открыл прием заявок на гранты для молодых художников 17:26
Warner Bros. показала новый трейлер «Дюны» с Тимоте Шаламе в главной роли 17:17
Лейбл Believe подал в суд на Atlantic Records из‑за альбома The Limba 16:59
Incanto, Tezenis и Oysho: Роскачество назвало опасные бренды женского белья 16:27
Tyler, the Creator снял рекламу для Converse в формате короткометражки. Фанаты в восторге 16:02
Отключить рекламу

Мальдивы введут налог на выезд из страны. От выплат освободят только дипломатов и детей до двух лет

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:46

Мальдивская Республика введет налог на выезд. С января 2022 года путешественникам придется платить при вылете, причем объем выплат будет зависеть от способа передвижения. Об этом сообщил Raajje.

Иностранных туристов, вылетающих экономклассом, обяжут заплатить по 30 долларов, путешествующих бизнес-классом — по 60 долларов, первым классом — по 90 долларов. Пассажиров частных самолетов ждет налог в 120 долларов.

Освобождены от выплат будут только люди с дипломатической неприкосновенностью и дети до двух лет. Для граждан Мальдив налог на вылет будет меньше, чем для иностранцев: он составит 12 долларов в случае, если человек летит экономклассом.

До конца 2021 года в аэропортах Мальдивских островов будут взимать аэропортовый сбор в 15 долларов, который существовал и раньше. А уже с Нового года в силу вступят новые правила о налоге на вылет.

При этом пассажиры, путешествующие через аэропорт Велана — крупнейший аэропорт страны, расположенный рядом с Мале, — должны будут заплатить еще и сбор на развитие аэропорта. Он будет составлять 25 долларов. Собирать налоги обяжут авиакомпании.

События недели на afisha.ru
триллер
Время
Новый шьямалановский триллер не без фирменных трюков
инди
«СБПЧ»
Нестареющие ветераны экспериментального инди
боевик
G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз
Предыстория самого загадочного бойца спецотряда G.I. Joe
боевик
Черная Вдова
Скарлетт Йоханссон против обители зла
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
мультфильм
Лука
Посвященный Эннио Морриконе новый мультфильм от студии Pixar
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить