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«Чернобыль» Козловского попал в международный топ на Netflix. С премьеры на сервисе не прошло и дня

Виктория Шанина
Сегодня в 21:40

Российский фильм «Чернобыль» Данилы Козловского занял вторую строчку в международном рейтинге стрим-сервиса Netflix. Об этом свидетельствуют статистические данные портала FlixPatrol.

«Чернобыль» стал доступен зарубежной аудитории платформы 22 июля и в этот же день занял лидирующие позиции. В топ-10 картина попала сразу в 40 странах, включая Италию, Израиль, Украину и Финляндию. Из них в 17 государствах лента занимает первые строчки рейтингов.

© Скриншот с сайта flixpatrol.com

Драма «Чернобыль» вышла в российский прокат 15 апреля. Фильм рассказывает о любви пожарного Алексея и парикмахерши Оли из Припяти. Отношения пары разворачиваются на фоне аварии на Чернобыльской АЭС и ее последствий.

На первом месте международного топа Netflix находится оригинальный мультфильм сервиса «Trollhunters: Rise of the Titans». Замыкают пятерку «Великолепная семерка», «Улица страха. Часть 3: 1666» и «Майор Гром: Чумной Доктор».

«Майор Гром» Олега Трофима стал самым популярным фильмом в международном рейтинге Netflix 9 июля — спустя день после премьеры на стриминге. В 64 странах картина попала в топ-10, еще в 15 — заняла первое место по просмотрам.

Ранее на Netflix появилось два культовых российских фильма Алексея Балабанова — «Брат» и «Брат-2». «Афиша Daily» рассказывала, как сервис перевел неполиткорректные фразы и поговорки из картин.

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