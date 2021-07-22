В России выявили штамм «Гамма», на Netflix появятся видеоигры и другие новости дня

В России выявили первые случаи заражения штаммом «Гамма». В научном центре «Вектор» заявили, что этот вид, как и «Дельта», более заразный и хуже поддается воздействию вакцин.

Участницу Pussy Riot Риту Флорес арестовали на 15 суток за неповиновение полиции. Накануне активистку задержали около дома без объяснения причин.

«Офицеры России» пожаловалась в Генпрокуратуру на спектакль «Первый хлеб» театра «Современник». Авторы обращения увидели в постановке оскорбление ветеранов и «неприкрытую пропаганду однополой любви».

Сентябрьские показы спектакля «Чудесный грузин» с Ольгой Бузовой отменили из‑за выборов в Госдуму. Заместитель худрука МХАТа Захар Прилепин, который собирается баллотироваться в депутаты, сказал, что постановке уделяют излишнее внимание его политические оппоненты.

Бывший член ОНК Москвы Александр Ионов направил в Генпрокуратуру просьбу внести издание «Важные истории» в реестр СМИ-иноагентов. Ранее по его жалобе в список попала «Медуза» (признана иноагентом).

Харви Вайнштейн не признал вину на слушании о новых обвинениях в харассменте. На кинопродюсера, уже осужденного на 23 года тюрьмы за сексуальные преступления, подали иски пять женщин.

Режиссера шоу-программы открытия Олимпийских игр в Токио Кэнтаро Кобаяси уволили за день до мероприятия. Причиной стала шутка про холокост, которую он произнес в 1998 году.

«Централ Партнершип» заключил партнерство с компанией QS Films и продюсерским центром «Горад». Кинопрокатчик намерен создать целую экосистему производства фильмов и выпускать больше жанровых лент.

На платформе Netflix появятся видеоигры. Платить дополнительно за новые развлечения подписчикам не придется.

Аугуст Диль из «Бесславных ублюдков» исполнит роль Воланда в фильме по мотивам «Мастера и Маргариты». Картина выйдет в прокат в конце 2022 года.

Эмилия Кларк выпустила феминистский комикс про мать-одиночку. Во время менструального цикла у героини проявляются суперспособности.

Tyler, the Creator стал сценаристом и режиссером рекламного ролика для Converse. По сюжету члены «Очень крутого клуба Converse» повторяют правила объединения и пытаются вычислить, кто нарушил обещание не носить джинсовые шляпы.