Российская певица Dilyara выпустила мини-альбом под названием «EP1». Об этом «Афише Daily» рассказали представители лейбла «Родной звук», на котором вышла пластинка. Послушать новые композиции можно на стриминговых платформах.

В «EP1» вошли четыре трека: «Грех», «Упаду», «Около» и вышедший две недели назад сингл «Вселенная». Они вдохновлены любимыми артистами Диляры Галявовой (настоящее имя певицы), среди которых — Джесси Уэйр, Depeche Mode и FKA Twigs.