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Dilyara выпустила мини-альбом под названием «EP1»

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:05

Российская певица Dilyara выпустила мини-альбом под названием «EP1». Об этом «Афише Daily» рассказали представители лейбла «Родной звук», на котором вышла пластинка. Послушать новые композиции можно на стриминговых платформах.

В «EP1» вошли четыре трека: «Грех», «Упаду», «Около» и вышедший две недели назад сингл «Вселенная». Они вдохновлены любимыми артистами Диляры Галявовой (настоящее имя певицы), среди которых — Джесси Уэйр, Depeche Mode и FKA Twigs.

«Музыка помогает в полной мере раскрыть заложенную в альбом концепцию внутреннего космоса — неспешный ритм погружает слушателя в состояние, близкое к трансу, а теплый женский голос, словно взяв за руку, мягко ведет его сквозь межзвездное пространство», — прокомментировали релиз в «Родном звуке».

«Вселенная — это начало всего. Дальше длинный путь развития. Каждый человек проходит свой путь, и он начинается с вопросов, своего рода инвентаризации себя», — сказала сама Dilyara. Над композициями из EP вместе с ней работали Июлина Попова, Илья Жирнов, Андрей Солодов.

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