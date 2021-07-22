В Перми появится так называемый «Сквер памяти», в котором владельцы домашних животных смогут захоронить прах своих питомцев. Об этом сообщил «Нож».

Своеобразное кладбище организует машинист Константин Селетков, который недавно открыл в городе крематорий для домашних животных «Ветритуал». Проект крематория выиграл грант в 107 тыс. рублей по программе «Начни свое дело».

Селетков надеется с помощью своих инициатив помочь пермякам пережить утрату питомцев и достойно проститься с ними. В особенности, как считает мужчина, это важно для детей — для них смерть кота или собаки зачастую становится первым опытом потери.

«Недавно мне случайно попала на глаза статья о европейском опыте „прощания“ с домашними животными, понял, что у нас, в Пермском крае, это до сих пор проблема», — сказал Селетков.

Он отметил, что в большинстве случаев люди сами привозят скончавшихся любимцев в крематорий. Однако некоторые владельцы домашних животных просят сотрудников забрать питомцев, пока дети в школе или спят.

После кремации клиенты получают урну с прахом, который можно захоронить, развеять или оставить дома. Пока в Перми нет специального места для захоронения останков животных, поэтому Селетков задумал открыть «Сквер памяти».

В нем люди смогут предать прах питомцем земле, а на месте захоронения посадить дерево, которое можно будет назвать кличкой погибшего животного в память о нем.