Khalid анонсировал третий альбом «Everything Is Changing»

Американский соул-певец Khalid анонсировал свой третий студийный альбом — «Everything Is Changing». Пластинка будет посвящена личностному росту и поиску целей, сообщает Rolling Stone.

Исполнитель выпустил первый сингл из будущей пластинки под названием «New Normal». Вместе с ним вышел футуристичный клип, Khalid в роли персонажа из будущего входит в свой дом и обнаруживает армию дронов, доставляющих посылки. Но большую часть ролика герой ухаживает за сотнями растений, которые посадил в своей квартире.

Певец отметил, что на идею песни его вдохновило то, как он «себя чувствовал во время пандемии, и эмоциональный урон, который карантин нанес» ему и его друзьям.