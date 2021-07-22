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Khalid анонсировал третий альбом «Everything Is Changing»

Виктория Шанина
Сегодня в 19:34

Американский соул-певец Khalid анонсировал свой третий студийный альбом — «Everything Is Changing». Пластинка будет посвящена личностному росту и поиску целей, сообщает Rolling Stone.

Исполнитель выпустил первый сингл из будущей пластинки под названием «New Normal». Вместе с ним вышел футуристичный клип, Khalid в роли персонажа из будущего входит в свой дом и обнаруживает армию дронов, доставляющих посылки. Но большую часть ролика герой ухаживает за сотнями растений, которые посадил в своей квартире.

Певец отметил, что на идею песни его вдохновило то, как он «себя чувствовал во время пандемии, и эмоциональный урон, который карантин нанес» ему и его друзьям.

По словам артиста, новый альбом «действительно делает шаг вперед, поскольку все песни сосредоточены вокруг попытки найти цель и самоощущение в мире, где все связано цифровым образом, но эмоционально отключено». «Everything Is Changing» описывает переход людей в новую эру постпандемии.

«Поскольку все мы выходим из карантина в мир, отваживаемся на большее и пытаемся восстановить связь с людьми, которых не видели больше года, я надеюсь, что посыл, исследованный в альбоме, начнет диалог и позволит людям получить доступ к своим чувствам новым способом», — поделился Khalid.

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