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Россиянка Татьяна Мерзлякова заняла 1-е место в категории «Путешествия» на IPPA 2021

Виктория Шанина
Сегодня в 18:46

Жюри ежегодного независимого конкурса iPhone Photography Awards объявило победителей 2021 года. Снимки можно посмотреть на официальном сайте IPPA.

Победителями премии стали представители 17 стран, от Румынии до Бангладеш. Снимки отбирались среди тысяч изображений, сделанных на iPhone фотографами из более чем 140 стран. На каждом из них запечатлены самые разные эмоции, будь то необычное сооружение в большом городе, одинокий цветок или пастухи с животными в глубинке.

Лауреатом в главной номинации «Фотограф года» стал Шаран Шетти из Индии. Второе и третье места получили китаец Дэн Лю и американец Джефф Рейнер соответственно. Гран-при вручили фотожурналисту Иштвану Керекешу из Румынии за фото «Трансильванские пастухи», снятое на iPhone 7.

Шаран Шетти, Индия
1-е место в номинации «Фотограф года»

© IPPAWARDS
1 из 4

Дэн Лю, Китай
2-е место в номинации «Фотограф года»

© IPPAWARDS
2 из 4

Иштван Керекеш, Венгрия
Обладатель Гран-при

© IPPAWARDS
4 из 4

В этом году победителем стал только один фотограф из России. Снимок Татьяны Мерзляковой «Магия северного сияния» получил первое место в категории «Путешествия». Татьяна засняла северное сияние в Териберке Мурманской области на iPhone 12 Pro Max в феврале 2021 года.

Татьяна Мерзлякова, Россия, 1-е место в номинации «Путешествия»
Татьяна Мерзлякова, Россия, 1-е место в номинации «Путешествия»
© IPPAWARDS
«Мы поехали в спонтанное путешествие на Кольский полуостров минувшей зимой на три ночи. Мы специально отправились туда в надежде увидеть северное сияние. Я установила на iPhone приложение Aurora, которое помогает понять, на сколько процентов есть шанс его увидеть. На наши даты шкала показывала 2 из 5. Мы пошли в местный небольшой ресторан, надежды особенной не было, как вдруг компания рядом закричала и выбежала на улицу. Выхожу из ресторана, а там — моя подруга в космическом комбинезоне. Я говорю: „Встань на эту лавочку и замри!“ Таким образом я сопоставила масштаб, и получился просто космос», — поделилась Татьяна Мерзлякова историей фотографии.

По ее словам, на снимке нет никаких фильтров и ретуши. Все, что сделала фотограф, — поправила экспозицию встроенными инструментами камеры в iPhone. «Если вы не были в Териберке — очень рекомендую, невероятной красоты место!» — заключила победительница.

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