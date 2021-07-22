Россиянка Татьяна Мерзлякова заняла 1-е место в категории «Путешествия» на IPPA 2021

Жюри ежегодного независимого конкурса iPhone Photography Awards объявило победителей 2021 года. Снимки можно посмотреть на официальном сайте IPPA.

Победителями премии стали представители 17 стран, от Румынии до Бангладеш. Снимки отбирались среди тысяч изображений, сделанных на iPhone фотографами из более чем 140 стран. На каждом из них запечатлены самые разные эмоции, будь то необычное сооружение в большом городе, одинокий цветок или пастухи с животными в глубинке.

Лауреатом в главной номинации «Фотограф года» стал Шаран Шетти из Индии. Второе и третье места получили китаец Дэн Лю и американец Джефф Рейнер соответственно. Гран-при вручили фотожурналисту Иштвану Керекешу из Румынии за фото «Трансильванские пастухи», снятое на iPhone 7.