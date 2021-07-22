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Студия «Толк» и St. Friday Socks выпустили носки, вдохновленные подкастами Кристины Вазовски

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:08

Студия «Толк» и бренд St. Friday Socks выпустили носки, вдохновленные подкастами Кристины Вазовски. Об этом «Афише Daily» сообщили создатели проекта.

В линейку вошли три пары носков с надписями «Это провал», «К тебе или ко мне» и «Извини, что голосовым». Они должны напоминать владельцам о том, что неудачи — часть успеха: диджитал-возможности стоит использовать этично, а на свидании можно намекнуть на продолжение.

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Идея подкаст-носков появилась после того, как Вазовски начала записывать свои аудио на обычный телефон с надетым на него носком в качестве фильтра, помогающего убрать шумы и резкие звуки.

«Я пропагандирую максимально демократичный подход к подкастингу, и во многом это вдохновлено моим лайфстайлом: я постоянно на чемоданах, поэтому у меня нет возможности возить с собой много техники. Поэтому все выпуски подкастов записываю на телефон с носком, это мой некий символ. Я очень рада, что теперь буду это делать не просто на какой‑то носок, а на наши собственные носки из первого мерча студии», — сказала Кристина.

Она отметила, что при помощи телефона с носком записывала не только свой голос, но и интервью с Манижей, Татьяной Лазаревой, Линор Горалик, Александром Красовицким из «Animal ДжаZ», Катей Иванчиковой из Iowa, Витей Исаевым и Антоном Севидовым (Tesla Boy).

«Отдельный сорт удовольствия, когда ты очень важного, серьезного, звездного гостя просишь натянуть носок на телефон», — добавила Вазовски. Носки «Толка» можно приобрести на сайте, одна пара стоит 399 рублей.

«Афиша Daily» беседовала с Кристиной Вазовски. Подкастерка и основательница «Толка» рассказала, какие книги стоит прочитать будущим авторам подкастов, а также дала советы, как брать интервью.

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