Музей «Гараж» открыл прием заявок на гранты для молодых художников

Музей современного искусства «Гараж» открыл прием заявок на гранты для молодых художников, работающих в сфере актуального искусства. Об этом сообщается на сайте музея.

Заявки принимаются от художников в возрасте от 18 до 35 лет с российским гражданством и творческих коллективов с такими участниками. 15 победителей выберут эксперты в области современного искусства. Лауреаты будут получать ежемесячную выплату в размере 50 тыс. рублей в течении года на реализацию проектов.

Предпочтительными критериями для жюри будут работы с новыми материалами и формами, актуальность идей, логика художественных решений, убедительность и самое главное — влияние на социально-культурную сферу.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету на сайте «Гаража». В ней нужно указать личные данные, а также приложить CV, портфолио, подробное описание проектов, над которыми планируется работа, и их смета.

Заявки принимаются до 30 сентября включительно, а список победителей будет объявлен 10 ноября.