Участницу Pussy Riot Риту Флорес арестовали на 15 суток за неповиновение полиции

Участнице панк-группы Pussy Riot Рите Флорес назначили 15 суток административного ареста. Ее признали виновной в неповиновении сотрудникам полиции, пишут «Открытые медиа» со ссылкой на адвоката «Апологии протеста» Мансура Гильманова.

Накануне Флорес задержали около дома четыре полицейских без объяснения причин. Она направлялась на свидание в спецприемник к другой арестованной участнице Pussy Riot Марии Алехиной.

Согласно полицейскому рапорту, правоохранители решили, что Флорес похожа на женщину из поступившей к ним ориентировки, которую разыскивают за кражу кошелька в магазине «Халяль». «Открытые медиа» отмечают, что предполагаемая воровка славянской внешности и плотного телосложения — то есть совсем не похожа на Флорес.

С начала июня в Москве по два административных ареста подряд получили участники Pussy Riot Вероника Никульшина, Мария Алехина и Александр Софеев, а также их друзья — режиссер Анна Кузьминых и фотограф Дмитрий Воронцов. Никульшина, Софеев и Кузьминых, освободившись после второго ареста, покинули Россию.